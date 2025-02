İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, galibiyeti değerlendirdi.

"LİDER ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kahveci, "Gruptan lider çıktığımız için mutluyuz. Birinci çıkan, bir sonraki turda evinde oynuyor. Yoğun fikstürde bir avantaj. Her kulvarda ilerliyoruz. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Şu an için her şey yolunda." dedi.

"FENERBAHÇE'DEKİ YERİMİ BİLİYORUM"

Milli futbolcu, konuşmasının devamında ise "Takımda çok önemli isimler var. Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum. Bu taraftarların bana olan sevgisini biliyorum, farkındayım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Bugün oynadım, elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.