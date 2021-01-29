Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. İkili görüşmelerini Gümüşdağ'ın ofisinde sürdürdüler ve Gümüşdağ zirvenin ardından açıklamalar yaptı.

DHA'nın haberine göre geçen hafta İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan randevu isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yöneticiler bu akşam saatlerinde bir araya geldi.

İrfan Can için sarı-lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu.

Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi. Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı.

Başakşehir yönetimi, İrfan Can için öncelikli olarak yüksek rakam ve peşin para alma hedefinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katıldığı görüşmeler Başakşehir Kulübü'nün binasında sürdü.

GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

İRFAN CAN KAHVECİ KULÜP TESİSLERİNDEN AYRILDI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp tesislerinden ayrıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.

Başakşehir yönetimi ise Galatasaray Kulübü'ne 3 seçenek sundu:

- 10 milyon Euro + Emre Kılınç

- 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay

- Takassız ve paysız 14 milyon euro