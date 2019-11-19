EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 73. dakikasında Braithwaite ile öne geçen Danimarka, 85. dakikada Dohert'nin golüne engel olamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Danimarka, EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. İrlanda Cumhuriyeti ise 12 puanda kaldı.
Danimarka'da Zanka maçı 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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