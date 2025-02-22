İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1-0 (MAÇ SONUCU)
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldu.
Milliler, 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan müsabakayı, 45+3. dakikada Kyra Carusa'nın kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti, 1-0 kazandı.
Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçını 25 Şubat Salı günü Yunanistan ile oynayacak. Pendik Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.