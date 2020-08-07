Iron Man filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D'de bu akşam başrollerinde Robert Downey Jr. ve Terrence Howard'ın yer aldığı Iron Man filmi var. İşte Iron Man filmi konusu ve oyuncuları...

IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark Afganistan’da Amerikan Generallere yeni silahının sunumunu yapar. Dönüş yolunda bir takım terörist tarafından saldırıya uğrarlar. Tony ve yanındaki askerler Stark malı silahlarla vurulmaktadır. Askerler ölür. Tony tutsak edilir. Teröristler ondan yeni silahından kendilerine yapmalarını isterler. Kendisiyle tutsak edilen Yinsen adında bir adam akü yardımıyla Tony'nin vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engellemiş ve onun hayatını kurtarmıştır. İlk küçük bir ark reaktörü yaparak Tony nin göğsüne yerleştirirler. Bu şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engeller. Sonra birlikte silah yapıyor gibi görünüp gizliden bir zırh yaparlar.

Zırh tamamlanınca teröristeler durumu anlar ve saldırılar. Bu sırada Yinsen Tony ye zaman kazandırmak için kendi hayatını feda ederek teröristleri oyalar ve ölür. Tony teröristleri öldürür ve oradan kaçar. Amerikan askerleri onu bulur ve evine döner. Yaşadığı olaylar onu değiştirmiştir. Artık silah üretmeyeceğini ilan eder. Ortağı Obadiah Stane bundan memnun olmaz. Tony yeni bir zırh için çalışmalara başlar. Zırh tamamlanınca Afganistan'a gider ve oradaki teröristlere saldırır. Silahlarını yok eder. Bu arada Tony'yi öldürmeleri için teröristleri tutanın Obadiah Stane olduğu anlaşılır. Obadiah evinde Tony'yi felç eder ve ark reaktörünü söküp onu ölüme terk eder. Obadiah Şirkette kendisine Tony'nin zırhına benzer bir zırh yapmıştır. Tony ölmek üzere iken yedek ark reaktörünü J.A.R.V.İ.S getirir ve Tony göğsüne takar. Obadiah zırhı ile demir adam zırhı kapışır. Obadiah ölür. Tony basına kendisinin demir adam olduğunu söyler.

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr. - Tony Stark / Demir Adam

Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges - Obadiah Stane / Iron Monger