İş Bankası'nda e-teminat mektubu dönemi başladı

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, müşterilerine verdiği desteğe, süreç altyapısındaki geliştirmelerle devam ediyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan e-teminat mektubu uygulaması için sistem altyapı çalışmalarını tamamlayan İş Bankası, e-teminat mektubu düzenlemek için hazır hale geldi.

Kağıt ortamından elektronik ortama taşınan işlemler ile İş Bankası, gümrük müdürlüklerine hitaben elektronik teminat mektubu düzenlenmesini, iade, tazmin, ibra gibi işlemlerin online olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Gümrük müdürlüklerinin yanı sıra Türk Eximbank'a hitaben de e-teminat mektubu düzenlenebiliyor.

"Müşterilerimizin operasyonel riskleri, elektronik ortama geçişle beraber azalıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, e-teminat mektuplarının devreye alınmasıyla müşterilerine dijital bir süreç sunduklarını bildirdi.

Dijitalleşme ile bir değişim sürecinden geçtiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Teknoloji kullanımının hayatlarımıza entegre olmasıyla verimlik artışı, müşteri taleplerinin karşılanması, maliyetlerin azaltılmasında çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile fiziki arşivlemenin ötesine geçildi. Müşterilerimizin teminat mektubu süreçlerinde taşımak zorunda kaldıkları operasyonel riskleri, elektronik ortama geçişle beraber azalıyor. Biz de İş Bankası olarak e-teminat mektubu düzenlenmesi ile ilgili entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerimizi tamamladık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı çözümleri sunmak, bizim için çok önemli. e-teminat mektupları ile ilgili talepleri için müşterilerimizi İş Bankası şubelerine bekliyoruz."

Şimşek, İş Bankası olarak, ticari hayatın tüm kesimlerini gerek yeni ürünler gerekse uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimleriyle desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.