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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık İş Bankası'nın 'özeline' 4 ödül birden - Para Haberleri

        İş Bankası'nın 'özelde' hedefi bölgesel liderlik

        Türkiye İş Bankası, Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri Töreninden, aralarında "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası"nın da bulunduğu dört ödülle döndü. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, 3 yıl içinde özel bankacılık alanında bölgenin en iyisi olmayı hedeflediklerini açıkladı

        Giriş: 02.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:26
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        İş Bankası'nın 'özelde' hedefi bölgesel liderlik
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        Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri, Londra’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İş Bankası “Türkiye’nin Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası” ödülünün yanı sıra “Türkiye’nin Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası”, “Türkiye’nin Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası” ve “Türkiye’nin Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası” ödüllerini kazandı.

        Londra’da düzenlenen ödül töreninde basına açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, “3 yıl içerisinde özel bankacılık alanında EMEA bölgesinin en iyisi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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        Sözen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, özel bankacılık müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları kişiselleştirilmiş varlık yönetim hizmeti ve finansal çözümlerle karşılamak üzerine kurulu bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Türkiye genelindeki 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesine ek olarak 20 Ticari İhtisas Şubesinde co-private özel bir şube modeli oluşturduklarını belirten Sözen, “Ticari Şubelerin içinde Özel Bankacılık Alanlarının bulunduğu bu yapı, iş insanlarının bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetiminin tek çatı altında kolaylıkla yürütmesine olanak tanıyor” diye konuştu.

        YAPAY ZEKÂ KULLANILIYOR

        Özel Bankacılık alanında Türkiye’nin en iyi bankası olma başarısında müşteri ihtiyaçlarını yapay zekâ araçlarının da yardımıyla en doğru şekilde değerlendiren, özel bankacılık alanında yetkin ekiplerinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birebir ve yanında dijital bankacılığı entegre eden bir yaklaşımla müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru ürün ve hizmet önerileri sunuyoruz. Özel bankacılık müşterilerimize, mobil uygulamamız İşCep’in içinde geliştirdiğimiz ara yüzlerle de farklı bir deneyim sağlıyoruz.”

        SON 3 YILDA HIZLI BÜYÜME

        Özel bankacılık birimini 2007 yılında kurduklarını ve son dönemde hızlı büyüme gösterdiklerini belirten Sözen, “Son 3 yıldaki müşteri sayısı geçmiş 15 yıl boyunca elde edilen müşteri sayısının yarısı kadar oldu” dedi.

        AİLE FONU HİZMETİ

        Aile bankacılığı kapsamında, ikinci-üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde varlıkların yönetilmesine ve bu süreçte fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak veren “Aile Fonu” hizmeti verdiklerini belirten Sözen, “Aile Fonu ile tüm tarafların kazandığı bir iş modeli benimsiyoruz ve portföy yönetiminde daha etkin bir rol üstleniyoruz. Ayrıca, miras planlanma, vasiyetname hazırlığı, birikimlerin vakfedilmesi, vakıf kurma işlemleri gibi pek çok konuda çözüm için müşterilerimizin uzmanlara ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Filantropi danışmanlığı hizmetimizle de Darüşşafaka Cemiyeti ve TEMA Vakfı ile işbirliği içinde sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerimizin sistematik, etkin ve izlenebilir bir bağış planı oluşturmalarına aracılık ediyoruz” dedi.

        Özel Bankacılık müşterileri için hayata geçirilen Privia Concierge Hattı’na dair de bilgi veren Sözen, “Prestijli etkinliklerde yer ayırtma imkânından özel yemek davetlerine katılıma; uluslararası spor organizasyonları, konserler ve kültürel etkinliklerde bilet ve loca temininden Michelin yıldızlı restoranlarda rezervasyon fırsatlarına kadar uzanan geniş bir hizmet ağı sunuyoruz. Privia Black kredi kartı ile uçtan uca seyahat planlaması gibi birçok alanda kişiselleştirilmiş çözümler üretiyor, dünyanın her yerindeki müzelerde ve kültür etkinliklerinde de indirim imkânı sağlıyoruz. Özel Bankacılık alanındaki tüm bu uygulamalarımız sayesinde son dönemde müşteri tabanının genişletilmesi ve sürdürülebilir değer yaratımı konusunda önemli mesafe kat ettik” dedi.

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