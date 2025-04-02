Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri, Londra’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İş Bankası “Türkiye’nin Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası” ödülünün yanı sıra “Türkiye’nin Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası”, “Türkiye’nin Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası” ve “Türkiye’nin Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası” ödüllerini kazandı.

Londra’da düzenlenen ödül töreninde basına açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, “3 yıl içerisinde özel bankacılık alanında EMEA bölgesinin en iyisi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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Sözen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, özel bankacılık müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları kişiselleştirilmiş varlık yönetim hizmeti ve finansal çözümlerle karşılamak üzerine kurulu bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Türkiye genelindeki 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesine ek olarak 20 Ticari İhtisas Şubesinde co-private özel bir şube modeli oluşturduklarını belirten Sözen, “Ticari Şubelerin içinde Özel Bankacılık Alanlarının bulunduğu bu yapı, iş insanlarının bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetiminin tek çatı altında kolaylıkla yürütmesine olanak tanıyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ KULLANILIYOR Özel Bankacılık alanında Türkiye’nin en iyi bankası olma başarısında müşteri ihtiyaçlarını yapay zekâ araçlarının da yardımıyla en doğru şekilde değerlendiren, özel bankacılık alanında yetkin ekiplerinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birebir ve yanında dijital bankacılığı entegre eden bir yaklaşımla müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru ürün ve hizmet önerileri sunuyoruz. Özel bankacılık müşterilerimize, mobil uygulamamız İşCep’in içinde geliştirdiğimiz ara yüzlerle de farklı bir deneyim sağlıyoruz.” SON 3 YILDA HIZLI BÜYÜME Özel bankacılık birimini 2007 yılında kurduklarını ve son dönemde hızlı büyüme gösterdiklerini belirten Sözen, “Son 3 yıldaki müşteri sayısı geçmiş 15 yıl boyunca elde edilen müşteri sayısının yarısı kadar oldu” dedi. AİLE FONU HİZMETİ Aile bankacılığı kapsamında, ikinci-üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde varlıkların yönetilmesine ve bu süreçte fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak veren “Aile Fonu” hizmeti verdiklerini belirten Sözen, “Aile Fonu ile tüm tarafların kazandığı bir iş modeli benimsiyoruz ve portföy yönetiminde daha etkin bir rol üstleniyoruz. Ayrıca, miras planlanma, vasiyetname hazırlığı, birikimlerin vakfedilmesi, vakıf kurma işlemleri gibi pek çok konuda çözüm için müşterilerimizin uzmanlara ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Filantropi danışmanlığı hizmetimizle de Darüşşafaka Cemiyeti ve TEMA Vakfı ile işbirliği içinde sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerimizin sistematik, etkin ve izlenebilir bir bağış planı oluşturmalarına aracılık ediyoruz” dedi.