İş Gıda "Bi İşim Var" projesi ile down sendromlu bireylere istihdam sağlıyor

i’ İşim Var Projesi için düzenlenen etkinlik İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu ev sahipliğinde, Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ve Bi’ İşim Var projesi çalışanlarının katılımı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısında Bi’ İşim Var projesinin, İş Gıda çatısı altında faaliyet gösteren iki diğer dünya markası Pizza Hut ve Krispy Kreme’i de kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde TDSD Başkanı Gün Bilgin Down sendromlu gençlerin çalışmasının ayakları üzerinde durmasının kendileri, aileleri ve toplum için önemine değinirken; İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu, Down sendromlu bireylerin toplumdaki vazgeçilmez yerlerine dair farkındalığı artırma hedefiyle 2022 yılından bu yana süren Bi’ İşim Var projesinin gelişim yolculuğunu, değişen yapısını, gelecek planlarını ve grup için anlamını aktardı.

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkelerimiz ışığında KFC ile başlattığımız Bi’ İşim Var projemizi elde ettiği büyük başarı ve bize kattığı anlam ile İş Gıda çatısı altındaki dünyaca ünlü diğer iki markamız Pizza Hut ve Krispy Kreme’i de kapsayacak şekilde büyütüyoruz. An itibarıyla 16 olan çalışan sayımızı en kısa sürede Türkiye Down Sendromu Derneği’nin de katkıları ile 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bi’ İşim Var’ın Down sendromlu bireylerin bağımsız yaşamları için çok kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyorum.

Down sendromlu bireyler, uygun eğitim programları ile pek çok başarıya imza atıyor ve toplumun içinde, iş yaşamında olduklarında anlamlı hayatlar kurabiliyorlar. Her birimizde olduğu gibi Down sendromlu arkadaşlarım için iş hayatına girmek, daha bağımsız bir hayata adım atmak anlamına geliyor. Biz tam da bu bakış açısı ile bu projeyi hayata geçirdik. Bu süre zarfında gördük ki bu kazan kazan bir proje niye çünkü şahane geri dönüşler alıyoruz. Hem Down sendromlu çalışanlarımızdan hem de çalışma arkadaşlarından ekip ile uyumlarının çok iyi olduğu, çalışmaktan mutlu oldukları ve işlerini çok sevdiklerine dair hep pozitif değerlendirmeler duyuyoruz.

Öncü olduğumuz sosyal fayda odaklı projemizle tüm özel sektöre örnek olmayı ve konunun yaygınlaşması için farkındalık sağlamayı, diğer markaların da konuya destek olmasını ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nin “İş Koçu Destekli İstihdam” uygulamasının yaygınlaşmasını diliyorum. Sevgili başkan başta olmak üzere Türkiye Down Sendromu Derneği’ne, iş koçlarına, Bi’ İşim Var projesi çalışanlarına ve projeye emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

İş Gıda ile iki yıldır süren iş birliğinin Down sendromlu bireylerin bağımsız yaşamları için çok kıymetli olduğunu belirten Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin paneldeki konuşmasında; “Down sendromlu bireylerin özgür, bütünleşik ve bağımsız yaşamlar kurabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz dernek olarak ailelerin yaşadığı "Benden sonra çocuğum ne olacak?" kaygısını ortadan kaldıracak projeler üretiyoruz. Avrupa Down Sendromu Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve dünyada 133 ülkenin Down sendromu sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde, Down sendromu alanının gelişimine öncülük ediyoruz. En önemli çalışmalarımızdan İstihdam +1 programıyla ise gençlerimizin istihdam edilmesine olanak tanıyoruz. 2012 yılında Türkiye’de uygulamasını ilk başlatan kurum olarak 18 ilde 48 firmaya 170 Down sendromlu bireyin istihdam edilmesini sağladık. Down sendromlu bireyler, uygun eğitim programları ile pek çok başarıya imza atıyor ve toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabiliyorlar. Herkese Down sendromlu bireylerin iş hayatında aktif olarak yer alabildiklerini göstermemiz gerektiğine inanıyorum. İş yerlerinin bu bilinci kazanması ailelerinin çocuklarına inanması yaygınlaşma yolunu açacaktır. Bir diğer taraftan ise uygulamanın yaygınlaşması için bu alanda çalışacak iş koçlarına ihtiyacımız olduğunu bu vesileyle duyurmak istiyoruz. Bu bağlamda iş koçları yetiştirmek üzere geliştirdiğimiz eğitim programını yaygınlaştırıyoruz. İŞKUR, istihdam büroları, iş yerlerinin kendi bünyeleri gibi farklı alanlarda iş koçları yetiştirmek üzere iş birliklerimiz devam ediyor” dedi.