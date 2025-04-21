Tükenmişlik hissi, kaygı ve uykusuzluk… İş yerinde karşılaştığınız stresin etkilerini hafifletmek için uygulayabileceğiniz pratik çözümler nelerdir? İşte detaylar...

İŞ YERİNDE STRESİN BAŞLICA NEDENLERİ

1. ZAYIF SOSYAL İLİŞKİLER

İş ortamındaki sağlıksız ilişkiler, çalışanların kendini yalnız hissetmesine neden olabilir. İş arkadaşlarıyla yaşanan çatışmalar ya da dışlanma duygusu, kişilerin işe karşı motivasyonunu olumsuz etkiler. Sosyal gruplara dahil olamamak, aidiyet hissini zayıflatır ve çalışanların kendilerini değersiz hissetmelerine yol açabilir.

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2. YETERSİZ DESTEK

Yöneticilerden alınamayan geri bildirim, destek ya da net yönlendirme; görevlerde belirsizliğe ve buna bağlı kafa karışıklığına neden olabilir. Bu durum, zamanla hayal kırıklığı ve tükenmişlik hissi doğurur.

3. YOĞUN İŞ YÜKÜ VE UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bazı iş yerlerinde, çalışanlardan yüksek performans beklenir ve bu beklentiler zamanla baskıya dönüşebilir. Aşırı iş yükü, kısa sürede tamamlanması beklenen görevler, çalışanların fiziksel ve zihinsel olarak zorlanmasına yol açar.

4. SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ORTAMI

Zorbalık, taciz ya da adil olmayan uygulamaların olduğu bir ortamda çalışmak, bireyde stres seviyesini artırır. Çalışanlar, fikirlerinin önemsenmediğini ve kendilerine haksızlık yapıldığını düşündüklerinde, iş yerinde kontrolü kaybettiklerini hissedebilirler.

5. AYRIMCILIK Irk, cinsiyet, yaş veya engellilik temelinde yapılan ayrımcılıklar, iş yerinde ciddi bir stres kaynağıdır. Ayrımcılığa maruz kalan bireyler, hem duygusal hem de profesyonel olarak kendilerini yıpranmış hissedebilir. REKLAM STRESİN ÇALIŞANLAR VE KURUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1. DÜŞEN MORAL VE MOTİVASYON Sürekli stres altında olan çalışanlar, zamanla işlerine olan bağlılıklarını kaybeder. Bu da verimlilikte ciddi düşüşlere neden olabilir. 2. ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARI Uzun süreli stres, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı problemlerine zemin hazırlar. Bu durum, çalışanların hem iş hem de özel hayatlarını olumsuz etkiler. 3. FİZİKSEL SAĞLIK SORUNLARI Stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir; uyku sorunlarına, sindirim problemlerine, kilo artışına ve kalp-damar hastalıklarına neden olabilir. İŞ KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 1. KAYGININ KAYNAĞINI TANIYIN İlk adım, sizi neyin strese soktuğunu fark etmektir. REKLAM - Kaygıya neden olan durumları yazın.- Sizi en çok zorlayan konular ne? İş yükü, performans baskısı, iletişim problemleri mi? Bu sorulara dürüst yanıtlar vererek çözüm yolları aramaya başlayabilirsiniz. 2. ZAMAN YÖNETİMİNİ İYİLEŞTİRİN - Günlük ya da haftalık planlar yaparak önceliklerinizi belirleyin.- Büyük projeleri küçük adımlara bölün.- Düzenli molalar verin. Dinlenmek, verimliliği artırır ve kaygıyı azaltır.