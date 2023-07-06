İş insanına silahlı saldırıda şüpheli teslim oldu

Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırıda şüpheli polise teslim oldu Eskişehir'de, lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail Ilgaz'a silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, polise teslim oldu

Eskişehir'de, iş insanına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli polise teslim oldu.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail Ilgaz'a silahla ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli Sercan Ç'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

Sercan Ç. olaydan bir süre sonra taşıdığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Öte yandan silahlı saldırıda yaralanan iş insanı İsmail Ilgaz'ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

*Fotoğraf: DHA