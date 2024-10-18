İş insanının 58 bin euroluk "kapkaç" oyununu polis bozdu: Eşinden saklamak için kurgulanmış

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Ekim'de C.K. adlı iş insanının Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında kapkaça uğradığı ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polise bilgi veren tekstilci iş insanı C.K, İstanbul'a iş anlaşması için gitmek üzere kendi otomobiliyle terminale geldiğinde aracından indiğini, yemek için yakındaki alışveriş merkezine giderken elindeki 58 bin euro bulunan çantanın bir motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletliyi yakalamak için kameralardan geldiği yönü bulmaya çalıştı.

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"BU KEZ MAĞDUR KAPKAÇÇIYI TAKİP ETTİ" Yaklaşık 100 adres ve 10 kilometrelik alandaki güvenlik kameraları incelendiğinde, motosikletlinin terminale doğru geldiği, C.K'nin ise onu takip ettiğini belirledi. Olayın kurgu olabileceği şüphelerinin artması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.M.A. adlı "kapkaççının" C.K. ile 15 yıllık arkadaş olduğunu tespit etti.