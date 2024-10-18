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        Haberler Gündem Güncel İş insanının 58 bin euroluk "kapkaç" oyununu polis bozdu: Eşinden saklamak için kurgulanmış | Son dakika haberleri

        İş insanının 58 bin euroluk "kapkaç" oyununu polis bozdu: Eşinden saklamak için kurgulanmış

        Bursa'da tekstilci iş insanının arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyununu polis bozdu. Motosikletli kapkaççı tarafından 58 bin eurosunun çalındığı ihbarında bulunan iş insanının, eşinden kumar borcunu saklamak için arkadaşıyla plan yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:44
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        İş insanının 58 bin euroluk "kapkaç" oyunu
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 Ekim'de C.K. adlı iş insanının Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında kapkaça uğradığı ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polise bilgi veren tekstilci iş insanı C.K, İstanbul'a iş anlaşması için gitmek üzere kendi otomobiliyle terminale geldiğinde aracından indiğini, yemek için yakındaki alışveriş merkezine giderken elindeki 58 bin euro bulunan çantanın bir motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını söyledi.

        Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletliyi yakalamak için kameralardan geldiği yönü bulmaya çalıştı.

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        "BU KEZ MAĞDUR KAPKAÇÇIYI TAKİP ETTİ"

        Yaklaşık 100 adres ve 10 kilometrelik alandaki güvenlik kameraları incelendiğinde, motosikletlinin terminale doğru geldiği, C.K'nin ise onu takip ettiğini belirledi.

        Olayın kurgu olabileceği şüphelerinin artması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.M.A. adlı "kapkaççının" C.K. ile 15 yıllık arkadaş olduğunu tespit etti.

        KUMAR BORCUNU EŞİNDEN SAKLAMAK İÇİN YAPMIŞ

        C.K'nin sanal kumar borcunu eşinden saklamak için arkadaşıyla kurguladığı öne sürülen "kapkaç" nedeniyle, "suç uydurma" gerekçesiyle iki arkadaş gözaltına alındı.

        Polise ifade veren C.K, 1 milyon liranın üzerinde borcu olduğunu, bunu eşine söyleyemediği için evden "İstanbul'a iş anlaşmasına gidiyorum." diyerek paralarla çıktıktan sonra arkadaşıyla kurguladıkları "kapkaç" planını uyguladıklarını anlattı.

        İ.M.A'nın ise C.K'nin ricasını kıramadığı için bu oyuna ortak olduğunu söylediği öğrenildi.

        Güvenlik kameralarının kayıtlarında, İ.M.A'nın terminale doğru motosikletle gittiği, C.K'nin otomobiliyle onu takip ettiği, iş adamı yol kenarında dururken motosikletlinin para dolu çantayı "kapkaç" yaparak uzaklaştığı, C.K'nin onu kovaladığı görülüyor.

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        #kapkaç
        #Bursa
        #kumar
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