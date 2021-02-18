İş kazasında feci feci son

Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki maden işletmesinde çalışan Taner Çulhaoğlu (30) iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti.
Korkunç olay sabah saatlerinde Güney Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner Çulhaoğlu, maden işletmesinde bulunan üretim bandının rulmanını değiştirirken makineye kolunu kaptırdı. Ardından makineye sıkışan Çulhaoğlu, feci şekilde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Çulhaoğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Çulhaoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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