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İş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldü

Tokat'ta, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Fatih Yıldırım, bir hafta sonra akciğer yetmezliğinden hastanede yaşamını yitirdi. Kalp kapağında darlık da bulunduğu öğrenilen Yıldırım'dan tedavisi sırasında alınan kan örneği incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi

tokat grip tedavisinde ölüm
DHA

Tokat'ta İş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Tokat Devlet Hastanesi'nde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan Fatih Yıldırım, geçen perşembe günü gribal enfeksiyon nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Kalp kapağında darlık da bulunduğu öğrenilen Yıldırım, bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi, Saliha Hatun Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fatih Yıldırım'dan tedavisi sırasında alınan kan örneğinin, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

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