        İş Sanat Anadolu Sergileri ile Edremit'te 'Ege Havası'

        İş Sanat Anadolu Sergileri ile Edremit'te 'Ege Havası'

        Türkiye İş Bankası Edremit Şubesi'ndeki sergiyi iki günde 1.000'i aşkın sanatsever ziyaret etti

        Giriş: 24.11.2025 - 17:25 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:25
        İş Sanat Anadolu Sergileri ile Edremit'te 'Ege Havası'
        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan tematik seçkileri Anadolu’daki sanatseverlerle buluşturan Anadolu Sergileri’nin son durağı, 22-23 Kasım’da Balıkesir’in Edremit ilçesi oldu. Sergi açık kaldığı iki boyunca bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

        Türk resim sanatının en önemli ilham kaynaklarından biri olan Ege zeytinliklerinin, denizin ve balıkçıların yer aldığı eserleri bir araya getiren “Ege Havası”, eşsiz doğa manzaralarını, cömert halkın gündelik hayatını ve bölgenin dingin ruhunu izleyicilere sundu.

        Fahrettin Arkunlar, İbrahim Çallı, Elif Naci, Veysel Günay, Eşref Üren, Nuri Abaç, Agop Arad, Ömer Faruk Taner, Gönül Göle, Turan Erol, Fikret Mualla ve Orhan Peker gibi usta sanatçılarımızın eserlerinin yer aldığı seçki sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu sergide yer alan sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verdi.

        Mimar Giulio Mongeri tarafından tasarlanan ve erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin seçkin örneklerinden biri olan Edremit Şubesi’nde gerçekleşen sergide Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya da fotoğraflar eşliğinde tarihi binanın inşa süreci ve ilk yıllarını ziyaretçilere anlattı.

        Sergide ayrıca çocuklara yönelik sanat atölyesi düzenlendi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturan Anadolu Sergileri, farklı seçkiler ile devam edecek.

