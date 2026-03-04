Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Resim İş Sanat Anadolu Sergileri Lüleburgaz’daydı

        İş Sanat Anadolu Sergileri Lüleburgaz’daydı

        İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Hayatın Renkleri" isimli yeni seçkisi 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde İş Bankası Lüleburgaz Şubesi'nde sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 10:55 Güncelleme:
        İş Sanat Anadolu Sergileri Lüleburgaz'daydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Hayatın Renkleri” isimli yeni seçkisi 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde İş Bankası Lüleburgaz Şubesi’nde izlendi.

        Saip Tuna, Melâhat Üren, Eşref Üren, Hüseyin Avni Lifij, Abidin Dino, Şükriye Dikmen, Fikret Muallâ Saygı, Leyla Gamsız Sarptürk, Nurullah Berk, Mustafa Ata, Nuri Abaç ve Maide Arel’in figüratif anlatımı farklı dönem ve üslup yaklaşımlarıyla ele aldıkları eserleri, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlatırken, büyük beğeniyle takip edilen sergi kapsamında çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri bugüne dek 5 bini aşkın sanatsevere ulaştı.İbrahim Çallı’nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat), Ege Havası (Edremit),Mavinin Sırları (İznik) ve Narenciye Mevsimi (Pozcu) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu. MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarının farklı kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

        Ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmaya devam edecek olan Anadolu Sergileri’nin bir sonraki durağı Türkiye İş Bankası Amasra Şubesi olacak.

