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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat'ta 19 Mayıs coşkusu

        İş Sanat'ta 19 Mayıs coşkusu

        İş Sanat, Mayıs ayı boyunca çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz sanat atölyeleriyle hem Müzeler Haftası'nın kültürel zenginliğini hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu çocuklarla buluşturuyor. Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenecek atölyelerde çocuklar müzelerin tarihi binaları ve sanat koleksiyonlarını inceleyecek, önemli sanatçılarımızın eserleriyle tanışacak, ülkemizin doğal ve arkeolojik mirasını korumak adına atılan adımları öğrenecekler. İşte program...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:10
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        İş Sanat'ta 19 Mayıs coşkusu
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

        Ücretsiz Çocuk Atölyeleri

        BENİM MÜZEM

        18 Mayıs Pazar, 11.00

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Çocuklar bu atölyede, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin tarihi 1900’lü yıllara dayanan binasını keşfedecek. “Bir bina nasıl oluşturulur?”, “Mekân ile malzeme arasında nasıl bir ilişki vardır?” gibi sorular üzerine konuşacaklar, ardından tasarımın yapı taşlarından “renk ve doku” kavramlarıyla ilişki kurarak, kendi bakış açılarıyla ve gündelik malzemelerle binayı yeniden tasarlayacaklar.

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        TABLODAKİ SESSİZ HİKÂYE: “KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ” İLE GÖRSEL OKUMA ATÖLYESİ

        18 Mayıs Pazar, 12.00

        Yaş grubu: 10-13 yaş

        Osman Hamdi Bey’in, müzenin “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergisinde yer alan “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eserinin görsel okumasını yapacak olan çocuklar, resimdeki jest, mimik, ses ve titreşim gibi öğelerden yola çıkarak eserin hikâyesini doğaçlama olarak canlandıracak. Oyun ve drama tekniklerinin yanı sıra görsel okuma ve yaratıcı düşünme yöntemlerinin de yer aldığı atölye; çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve eleştirel düşünme becerileri kazanmalarına katkı sağlayacak.

        İSTANBUL SANAT ATLASI

        19 Mayıs Pazartesi, 14.00

        Yaş grubu: 8-11 yaş

        Çocuklar bu atölyede, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan ünlü sanatçıların İstanbul resimlerini bir sanat rotasına dönüştürecek. İstanbul haritası üzerine sanatçıların tablolarını yerleştirerek hangi semtlerin hangi sanatçıların eserlerine konu olduğunu inceleyecekler. Semtleri tarihsel ve kültürel bağlamlarıyla tanıyacak olan çocuklar bir yandan da kendi İstanbul manzaralarını resmedecekler.

        BAYRAMIN RENKLERİYLE 19 MAYIS

        19 Mayıs Pazartesi, 16.00

        Yaş grubu: 7-11 yaş

        Müzenin “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergisinde yer alan “Deniz Coşkusu” bölümündeki eserlerin hem sanatsal hem de tarihsel bir bakış sunacağı bu atölyede çocuklar Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a doğru yolculuğu hayal ederek, farklı katmanlardan oluşan 19 Mayıs temalı sanatsal çalışmalar yapacak. Boyama, kesme, katlama ve yapıştırma gibi tekniklerin kullanılacağı bu çalışma çocukların tarih bilinci kazanmalarına ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

        Ücretsiz Çocuk Atölyeleri

        MİNİK ORMAN: TOHUMDAN ORMANA YOLCULUK

        10 Mayıs Cumartesi, 13.00 / 11 Mayıs Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

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        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” başlıklı sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede İş Bankası’nın ülkemizdeki ormanların korunmasına yönelik çalışmaları izlenecek. Ağaç türlerini inceleyecek olan çocuklar, bir tohumun büyüme hikâyesini dinleyecek ve ardından da ebeveynleriyle kendi tohumlarını ekecekler.

        RENGARENK VİTRAYLAR

        24 Mayıs Cumartesi, 13.00

        Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar.

        ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ

        25 Mayıs Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 7-10 yaş

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “musa”larla tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

        İş Sanat’ın çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz. Müzeler Haftası’na özel olarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni 17-25 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #19 mayıs
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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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