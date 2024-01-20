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        İş Sanat'tan 'İstanbul Kadar Güzel' bir konser daha

        Emre Altuğ, Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını İstanbul Kadar Güzel konserinde yorumlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:47
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        İş Sanat'tan 'İstanbul Kadar Güzel' bir konser daha
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        İş Sanat, Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ'un eşsiz yorumuyla İstanbul Kadar Güzel konserinde bir araya getiriyor.

        13 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'ndaki konserde müzikseverleri rengârenk bir akşam bekliyor.

        Kayahan'ın gönüllere taht kuran şarkılarının, Emre Altuğ'un sesiyle İş Sanat'ta yeniden hayat bulacağı konsere 30 kişilik bir orkestra eşlik edecek.

        Müzik dünyasının usta ismi Alper Kömürcü'nün özel aranjmanlarının yer aldığı bu özel konserin konukları ise İpek Açar ve Demet Sağıroğlu olacak.

        Müzik dünyasına 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım atan seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen usta sanatçı Kayahan, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu.

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        Başarılı sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nda geri vokalde Demet Sağıroğlu ve akordiyonda İskender Paydaş’ın eşlik ettiği “Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısı ile Türkiye'yi temsil etmişti.

        2015 yılında aramızdan ayrılan, müzikal kariyerine çok sayıda başarı sığdıran ve duygusal şarkılarıyla her neslin sevdiği Kayahan şarkıları "Gözlerinin Hapsindeyim" "Yemin Ettim" "Mor Menekşe" gibi pek çok eser konserin repertuvarında yer alıyor.

        Kayahan'ın efsaneleşmiş eserlerini Emre Altuğ'un özel yorumuyla dinleyeceğimiz konserin biletleri Biletix’te.

        Biletler Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılıyor. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

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        #İstanbul Kadar Güzel
        #İş Sanat
        #emre altuğ
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