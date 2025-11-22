Yaşayan efsane İş Sanat’a konuk oldu

Yeni sezonunda caz ve dünya müziğinin seçkin isimlerini dinleyicileriyle buluşturan İş Sanat’ın 21 Kasım akşamı konuğu, bas gitarın yaşayan efsanesi Stanley Clarke oldu.

1970’lerde Chick Corea’nın kurduğu caz füzyon grubu Return to Forever ile dünya çapında tanınan Clarke, akustik ve elektrik basgitarı öne çıkardığı tekniği ve yaratıcı sınırları zorlayan müziğiyle tanındı.

Beş Grammy ve NEA Jazz Masters nişanı gibi ödüllerle caz dünyasındaki kalıcı etkisini tescilleyen Clarke, yetenekli müzisyenler Beka Gochiashvili (piyano), Cameron Graves (klavye) ve Mike Mitchell (davul) ile birlikte İş Sanat sahnesinde ustalığını konuşturdu.

Clarke’ın sevilen albümlerinden eserler ve doğaçlama performanslarla enstrümanlardan dökülen her notada izleyiciler eşsiz anlara tanıklık ettiler.

İş Sanat’ın konser programı 28 Kasım Cuma halk müziğinin duayen ismi Canan Başkaya’nın “Radyo Günleri” konseriyle devam edecek. 18 Aralık Perşembe ise Portekiz’in dokunaklı sesi Ana Moura, fadoyu dünyaya taşıyan yenilikçi yorumuyla sahnede rüzgâr gibi esecek.