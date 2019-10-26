İş Sanat’a yeni logo!

İş Sanat, 20. sezonuna logosu ve görsel kimliğini yenileyerek başladı.

İş Sanat, merkezi Los Angeles'ta olan I Mean It reklam ajansı ile işbirliği kararı aldı.

Ajans başkanı Emrah Yücel’in liderliğindeki ekip, İş Sanat’ın yeni görsel kimliğinin oluşturulması da dahil olmak üzere geniş bir yelpaze içerisinde farklı çalışmalar hazırlıyor. İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarının yönetimini de I mean It Creative üstlendi.

Markalaşma ve tasarım konusunda dünya çapında pek çok ülkede çalışmalarına devam eden I Mean It’in yeni konser sezonunun etkinlikleri için hazırladığı birbirinden farklı 50’ye yakın görsel çalışma çeşitli mecralarda yer almaya başladı.