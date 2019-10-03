İş Sanat’ın 20. konser sezonu başlıyor

İş Sanat’ın yeni konser sezonu İş Kuleleri Salonu’nda 14 Kasım Perşembe akşamı başlayacak. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek.

İş Sanat’ın yeni konser sezonu, 14 Kasım Perşembe akşamı, Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ile açacak. Konserin solisti Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız keman sanatçısı Demirhan Gökbudak olacak.

Ünlü yönetmen Michael Haneke’nin sahneye koyduğu Mozart’ın “Cosi Fan Tutte” Operası’nın orkestra şefliğini üstlenen Rösner, aynı zamanda Beethoven Filarmoni Orkestrası’nın kurucusu ve sanat yönetmeni.

Piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Fransız müzik festivallerinin bilinen ismi klasik trompetçi Romain Leleu, oda topluluğu Orchestra Royal de Chambre de Wallonie ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı dinleyicilerin karşısında olacak. Orkestranın şefliğini Frank Braley üstleniyor.

Alman piyanist Holger Groschopp, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo kornisti Stefan Dohr, erken dönem müzik ve tarihsel performans pratiği üzerine uzmanlaşan timpanist Martin Piechotta’ya 13 Aralık Cuma günü, 20 ülkenin müzisyenlerinden oluşan Mahler Oda Orkestrası ile sahnede olacak. Haydn’dan Ligeti ve Martinu’ya uzanan bir repertuar ile İş Sanat’ta konser verecek topluluğu Fransız şef François-Xavier Roth yönetiyor.

3 Ocak Cuma akşamı izleyicilerini The Johann Strauss Gala’da Strauss valsleri ile buluşturacak olan İş Sanat, yeni sezonunda kendi salonunun dışına çıkarak, bu konserini Uniq Hall’da gerçekleştirecek.

30 yılı aşkın süredir ‘Bel Canto’ repertuarını temsil eden mezzo-soprano Vivica Genaux, 17 Şubat Pazartesi akşamı, Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante barok topluluğuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

10 Mart Salı akşamı, The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, resital albümü “Choc de Classica” ve “Diapason Decouverte” ödüllerini alan Özbek piyanist Behzod Abduraimov yönetiminde İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Abduraimov, yöneteceği bu konserin aynı zamanda solistliğini de üstleniyor.

1993 yılında Gürcistanlı şef Djansug Kakhidze tarafından kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Nisan Salı akşamı “Sihirli Flüt” lakabıyla tanınan flüt virtüözü Şefika Kutluer’e eşlik ediyor. Konseri, Gürcistan Cumhuriyeti Yüksek Şeref ödüllü orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetecek.

CAZ AKŞAMLARINDA İTALYA VE KÜBA MELODİLERİ

Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa, 17 Aralık Salı akşamı, 2012 yılından beri beraber çaldığı caz trompetçisi Paolo Fresu ile birlikte sahne alacak. İkiliye, caz dünyasının en yenilikçi ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecek.

İş Sanat 5 Şubat Çarşamba akşamı, caz, R&B, soul ve blues repertuvarıyla China Moses’ı sahnesinde ağırlıyor. Caz duayeni Dee Dee Bridgewater’ın kızı olan Moses, kendi şarkılarıyla olduğu kadar, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkılarıyla da dikkatleri çekiyor.

Kamerun’da müzisyen bir ailede dünyaya gelen bas gitarist Richard Bona’yı, birlikte birçok projede çalıştığı Kübalı besteci/caz piyanisti Alfredo Rodriguez ve “cep kraliçesi” lakaplı davulcu Taylor Gordon ile 11 Mart Çarşamba akşamı, İş Kuleleri Konser Salonu’nda dinleyebilirsiniz.

KORA VİRTÜÖZÜ SANA JOBARTEH İLK DEFA TÜRKİYE'DE

Babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı, Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım Perşembe akşamı; akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkıların yer aldığı bir performans sergileyecek. Sona Jobarteh Türkiye’deki dinleyicisiyle ilk defa buluşacak.

2004 yılından beri tüm dünyada konserler veren, dokuz albümü bulunan Portekizli gitarist ve şarkıcı Antonio Zambujo, 24 Ocak Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlere cante alentejano ve fadonun en güzel örneklerini sunacak.

Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden High Life’ın soundtrack’inde de imzası olan Tindersticks, 'No Treasure But Hope’ adlı yeni albüm turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

"İKİNCİ BAHAR"DA ÖZDEMİR ERDOĞAN

Unutulmaz besteleriyle Türkiye’de müziğin usta isimleri arasında yer alan müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, 27 Kasım Çarşamba akşamı, müzikseverleri nostaljik bir akşama davet ediyor.

Türkiye’de arabesk fantezi müziğinin öncülerinden Ümit Besen, 26 Aralık Perşembe akşamı kendi eserlerini, yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte seslendirecek.

Rock müziğin duayenlerinden ve Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay, 22 Ocak Çarşamba akşamı, Cahit Berkay Antolojisi projesi ile 55. sanat yılının ilk konserinde İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

OLGA PERİCET'TEN FLAMENKO GÖSTERİSİ: LA ESPİNA

Olga Pericet Dans Topluluğu 2019 yazında Sadlers Wells’te segilenen La Espina şovuyla 20 Şubat Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

Kariyerine Madrid’de başlayan, 2018 yılında İspanya’nın en büyük dans ödülü “Premio Nacional de Danza” ile onurlandırılan Olga Pericet, The New Yorker tarafından “teknik açıdan usta bir dansçı” olmasının yanı sıra, “sanatsal olarak yeni şeyler denemekten korkmayan bir sanatçı” olarak nitelendiriliyor.

12 PARLAYAN YILDIZ MİLLİ REASÜRANS'TA

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi bu sezon da Millî Reasürans’ta. 12 genç sanatçının sahne alacağı seri Kasım ayında başlayıp Mayıs ayına kadar devam edecek. Parlayan Yıldızlar serisinin en parlak yıldızına, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Soylu Ailesi tarafından Meriç Soylu ödülü verilecek.