İş Sanat’ın yerli projelerine büyük ilgi

Canan Başkaya ile “Radyo Günleri”

Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Canan Başkaya, Radyo Günleri isimli özel bir konser için 28 Kasım Cuma 20.30’da İş Kuleleri Salonu’na konuk olacak. “Geçmişten geleceğe bir köprü olan radyo, Türk Halk Müziği için büyük bir öneme sahip.

Teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor ama bizi kucaklayan bir sese, tınıya ulaşma isteğimiz değişmiyor,” diyen Başkaya, İş Sanat dinleyicilerini türkülerle keyifli bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. Tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın anlatımıyla düzenlenecek konserde sevilen Anadolu ve Rumeli türküleri radyodan dinlercesine sıcak bir atmosferde yeniden hayat bulacak.

Cem Adrian’dan İş Sanat’a özel

Vokal performansı, besteleri ve şarkı sözleriyle kısa sürede kendine has bir hayran kitlesi yaratan Cem Adrian bu kez İş Sanat sahnesinde! Adrian, 11 Aralık Perşembe 20.30’daki konserinde zengin müzikal birikimini İş Sanat seyircileriyle paylaşacak.

Göksel’den B’Aşka Şarkılar

Sade ve içten tarzı, güçlü performansıyla pop müziğin en sevilen isimlerinden Göksel, yeni sezonda İş Sanat’a özel bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısında olacak. 21 Ocak Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği B’Aşka Şarkılar konserinde, Türk sanat müziğinin beğenilen eserlerini ve kendi parçalarının sanat müziği düzenlemelerini seslendirecek.