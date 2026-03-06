İş Sanat’tan çocuklar için tatil atölyeleri

İş Sanat Mart’ta İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde çocuklara zengin bir atölye programı hazırladı. Ara tatil ve bayram tatili için de birbirinden eğlenceli seçenekler sunan 40 ücretsiz atölye, farklı yaş gruplarının merak ve yeteneklerine göre özenle kurgulandı. Çocuklar yaratıcılıklarını konuştururken aileler de müzelerin kalıcı ve süreli sergilerini ziyaret ederek tarih ve sanat dolu bir atmosferin tadını çıkarıyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin atölyelerinde çocuklar, sanatın temel yapı taşlarını öğreniyor. Suluboya, natürmort, heykel ve maket gibi teknikleri deneyimleyerek hayallerindeki dünyayı somut bir forma dökme fırsatı buluyor. “Fırçadan Tuvale”, “Tanıdık Bir Yüz” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyelerde doğanın ve insanların hikâyelerine kulak veriyor.

Tarihten müziğe, doğadan mühendisliğe uzanan bir atölye programı sunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nin takviminde Çanakkale Zaferi’nin anılacağı özel etkinlikler de yer alıyor: “Madalya” ve “Zafer Feneri” atölyelerinde çocuklar, kahraman askerlerimizin 18 Mart’ta yaktığı bağımsızlık meşalesinden ilham alarak kendi tasarımlarına imza atıyor.

Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi çocukları arkeolojiden masallara, vitray sanatından finansal farkındalığa uzanan etkinliklerle karşılıyor. “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum” atölyesinde antik çağların günlük yaşamını, kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner’den dinleyecek olan çocuklar; “Duyguların Postası” atölyesinde ise Çanakkale ruhundan ilham alarak geçmişten mektup örnekleriyle tanışan çocuklar, geleceğe duygusal hatıralar bırakıyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 8 Mart Pazar Dünya Kadınlar Günü’ne özel 7 ve 8 Mart tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi ziyaretleri ücretsizdir.

Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere okul grupları olarak katılmak da mümkün. Rezervasyon için issanat.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Mart’26

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

7 Mart Cumartesi

•12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

•14.00 Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)

•16.00 Duyguların Ne Renk? (3-5 yaş)

14 Mart Cumartesi

•12.00 Tanıdık Bir Yüz (3-5 yaş)

•14.00 Melâhat Üren’den İlhamla Eskiz Atölyesi (7+ yaş)

•16.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (8-12 yaş)

15 Mart Pazar

•12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

•14.00 Müzedeki Diorama (8-12 yaş)

•16.00 Doğanın Renkli Hikâyeleri: Kartpostal Atölyesi (6-9 yaş)

17 Mart Salı

•12.00 Müziğin Renkleri (3-5 yaş)

•14.00 Fırçalar Geziyor, İmgeler Konuşuyor: Resim Okuma Atölyesi (13-16 yaş)

18 Mart Çarşamba

•13.00 Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)

•15.00 Çiçeklerin Hikâyesi: Sanatla Anlat (6-9 yaş)

21 Mart Cumartesi

•13.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

•15.00 Yan Yana Portreler (6-9 yaş)

22 Mart Pazar

•13.00 Geçmişten Gelen Misafir (7-11 yaş)

•15.00 Renkli Şehir Haritaları (8-12 yaş)

28 Mart Cumartesi

•13.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

•15.00 Köklerden Gökyüzüne (8-12 yaş)

29 Mart Pazar

•13.00 Tabağımdaki Natürmort (5-7 yaş)

•15.00 Fırçadan Tuvale: Resim Atölyesi (7-11 yaş)

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü-İstanbul

7 Mart Cumartesi

•14.00 İlham Peşinde (8-12 yaş)

•15.30 Çılgın El Davulu (5-7 yaş)

8 Mart Pazar

•14.00 İlham Peşinde (8-12 yaş)

•15.30 Topraktan Fidana (5-8 yaş)

14 Mart Cumartesi

•13.30 Deniz Koruyucuları İş Başında (5-8 yaş)

•15.00 Canlanan Kartpostallar (8-12 yaş)

17 Mart Salı

•14.00 Madalya Atölyesi (5-8 yaş)

•15.30 Zafer Feneri (8-10 yaş)

18 Mart Çarşamba

•12.00 Madalya Atölyesi (5-8 yaş)

•14.00 Zafer Feneri (8-10 yaş)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

14 Mart Cumartesi

•13.00 Antik Kent Nysa’yı Geziyorum (8-12 yaş)

•14.00 Dans Eden Fırçalar (4-8 yaş)

15 Mart Pazar

•14.00 Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme (4-6 yaş)

17 Mart Salı

•13.00 Dans Eden Fırçalar (4-8 yaş)

18 Mart Çarşamba

•13.00 Duyguların Postası (8-10 yaş)

21 Mart Cumartesi

•13.00 İşim Birikim (8-10 yaş)

•14.00 Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme (4-6 yaş)

22 Mart Pazar

•14.00 Rengarenk Vitraylar (4-6 yaş)