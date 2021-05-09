AA

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların tam kapanma nedeniyle bayrama buruk girdiklerini bildirdi.

Esnaf için en bereketli günlerden olan Ramazan Bayramı öncesinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle hareketsiz geçtiğine dikkati çeken Palandöken, "Bayramın hemen öncesinde başlayan ve bayramı da içine alan tam kapanma nedeniyle beklenen ciro gerçekleşemedi. Esnafın ramazandan önce aldığı ürünler raflarda kaldı." ifadesini kullandı.

Geçen yılın yaralarını saramayan esnafın iş yapamadığı için bu bayramda da yeni yaralar aldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir Kovid-19'un getirdiği zorluklara göğüs geren esnaf ve sanatkarlar bayrama son iki gün kala açılmalı. Vatandaşlarımız çocuklarına bayramlık almak için internet alışverişine mecbur bırakılarak fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Oysa mahalle aralarında faaliyet gösteren konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafımız ile berber ve kuaför esnafımıza bayram öncesi iki günlük açılma imkanı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocukların yüzü güler. İnternet firmalarıyla rekabet etme gücü olmayan küçük esnafımıza yapılacak bu jest sayesinde bayram öncesi siftah yapılmış olur. Esnafımız en azından bayramda çocuklarına cep harçlığı verebilir."