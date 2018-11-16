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İş adamı cinayetine Organize Şube'den özel ekip

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle ilgili Cinayet Büro'nun yanı sıra Organize Şube de özel ekip kurdu. Cinayetin organize suç örgütleri ile bağlantısı incelenmeye başlandı. Olayın gerçekleştiği yerin dernek adı altında kaçak kumarhane olduğu belirlendi. Bu cinayetle birlikte kumarhanecilar dünyasında ‘Kumar günü' gerçeği ortaya çıktı.

16.11.2018 - 15:39 | Güncelleme:

İşadamı Ali Rıza Gültekin'in Beşiktaş Balmumcu'da bir apartmanın 4. katındaki dernekte çarşamba gecesi kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre cinayeti Organize Şube Müdürlüğü ekipleri de incelemeye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri dışında Organize Şube'de de özel bir ekip kuruldu. Ekipler, cinayet gecesiyle ilgili önemli detaylara ulaştı.

‘KUMAR GÜNÜ'

İşadamını öldüren 3 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, cinayetin işlendiği yerin de dernek adı altında kaçak kumarhane olduğunu tespit etti. Tespitlere göre burada her gece kumar oynanmıyordu. Bu cinayetle birlikte kaçak kumarhane dünyasının ilginç bir yüzü daha ortaya çıktı. Buna göre kaçak kumarhane işletenler, belirli gecelerde 'altın günü' gibi 'kumar günü' düzenliyorlardı. Farklı adreslerde yapılan bu kumar gününün yapılacağı adres de müşterilere gizlilik içerisinde bildiriliyordu. O gece de sıra Balmumcu'daki bu binadaydı. İşadamı Gültekin de geceye davet edilmişti. Davetliler arasında tanınmış bazı isimlerin de olduğu iddia edildi.

ŞÜPHELİLER TANINIYORDU

İşadamı Gültekin ve diğer davetlilerin ardından şüpheliler Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. de binaya geldi. Görevliler tarafından tanındığı iddia edilen ve bu nedenle içeri rahat girdiği belirtilen şüpheliler, doğruca Gültekin'in bulunduğu odaya gidip işadamını vurup kaçtı. O sırada işadamının koruma polisinin ise aynı katta bulunduğu ancak kapı girişine yakın oturduğu öğrenildi.

KAYIT YAPMAYAN KAMERA

Olaydan sonra harekete geçen polis, dernek görünümlü kaçak kumarhanenin dış kapısını gören güvenlik kamerasını tespit etti. Ancak kameranın izleme amaçlı kullanıldığı, kayıt yapmadığı belirlendi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ

Polis, işadamını öldüren 3 şüpheli dışında, dışarıda gözcülük yaptığı belirlenen bir kişiyi daha aramaya başladı. Kurulan özel ekipler cinayeti tüm boyutları ile incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin de, kumarhane piyasasında tanınmış kişiler olduğu iddiası soruşturmaya farklı boyut getirdi. Polis işadamınının alacak verecek ya da organize suç çeteleri çatışmasına kurban gittiği ihtimallerini araştırıyor. Şüphelilerin bazı organize suç örgütleri ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İÇERİDEN BİLGİ GİTTİ İDDİASI

Polisin üzerinde durduğu noktalardan biri de, 3 şüphelinin içeriye rahat girmesi ve işadamının hangi odada oturduğunu dahi bilmesiydi. Polis, içeriden bir kişinin, işadamının oturduğu oda ve masayı şüphelilere haber verdiğini değerlendiriyor. Bununla ilgili kaçak kumarhaneyi işleten kişi ve çalışanlar inceleniyor, olay gecesi yapılan telefon görüşmeleri araştırılıyor. Şüphelilerle kaçak kumarhane sahibinin hemşeri olması dikkat çekti.

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