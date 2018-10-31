Tarihinde bir dönem UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan, 10 sezon Süper Lig'de boy gösteren kırmızı-mavili takım, Türkiye'de liglerde oynadığı son 24 maçta (Süper Lig 14, 1. Lig 10) galibiyet alamadı.
Hem ekonomik hem de sportif açıdan tarihinde hiç olmadığı kadar kötü bir dönem geçiren, transferlerine bu sezon lisans alamayan ve maçlarına altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kalan Karabük ekibinin, borçlar nedeniyle 3 puan silme cezası da bulunuyor.
En çok gol yiyen (29) ve en az gol atan (2) takım olan Kardemir Karabükspor, -2 puanla ligin dibine demir attı. Spor Toto 1. Lig'de 9 yenilgisi bulunan Karabük ekibinin 1 beraberliği var.
Kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor, ligin 11. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
"KARABÜK BUNU HAK ETMİYOR"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, şimdiye kadar işçilerin alın terinden verdiği bağışlarla ayakta duran takımın geçmiş yönetimlerin hataları nedeniyle zor duruma düşürüldüğünü söyledi.
Şimdiye kadar olanları geride bırakmak zorunda olduklarını ve bir an evvel takımın yeniden ayağa kaldırılması için iş birliğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Yüksel, "Evet takım öyle ya da böyle bu duruma geldi. Şimdi geçmişte kalmadan önümüze bakmak zorundayız. Bütün zor şartlara rağmen ülkemizin bu köklü kulübünün düşüşünü durdurma adına çalışmalar yapıyoruz. Biliyoruz ki bu takımda işçinin alın teri var. Buna saygı duymak zorundayız. Bütün Karabük el birliği içinde olmalı ve takımını sırtlamalı. Ben ve yönetimim hiç durmadan ve kendimizden fedakarlıklarda bulunarak çıkış arıyoruz. Bu konuda birçok projemiz var. Hayat geçirmeye gayret ediyoruz. Destek istiyoruz, olmak istemeyenler de köstek olmasın lütfen." şeklinde konuştu.
Her kesimden insanlarla konuşmaya devam ettiğini, kimseyle sorun yaşamadığını, tek derdinin Karabükspor olduğunu vurgulayan Yüksel, "Bu kulüp köklü bir kulüp. Ülke futboluna ve diğer branşlarına birçok isim kazandırmıştır. Bu zor günlerinde bile kazandırmaya devam etmektedir. Bu kulübün yok olmasına kimse müsaade edemez. Kimse 'bana ne' diyemez ve kimse sırtını dönemez. Tarih bunu yapanları affetmez ve bir gün hatırlatır. O nedenle lütfen A'dan Z'ye herkes üzerine düşeni yapsın. Karabük bunu hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"HEDEFİMİZ DÜŞMEMEK"
Bu sezon zor görünse de ligde kalmayı hedeflediklerini ifade eden Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sezon hedefimiz düşmemek. Şu an itibarıyla bu bir hayal gibi ancak Karabük neleri başarmadı ki. Projelerimizi uygulayabilirsek ve destek istediğimiz kesimlerden destek gelirse ligin devre arasında transfer yapabileceğiz. Bu takım ilk devreyi 2 puanla tamamlayıp ikinci yarı ligde kalmayı daha önce başarmıştır. Yine başaracaktır. Neden olmasın. Biz buna inanıyor ve takımın başında duruyoruz. Karabükspor yaşamalıdır. Bu takım, bu kentin markasıdır."
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