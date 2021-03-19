Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında amatör bir takım olarak kurulan Karabükspor, 52 yıllık yolculuğunda 3. ve 2. liglerin ardından 10 sezon Süper Lig'de mücadele verdi.

Türk futboluna yıldızlaşmış birçok oyuncu ve teknik adamı kazandıran ülkenin köklü kulübü Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle hızla kan kaybederek 2017-2018'de Süper Lig'e, 2018-2019'da TFF 1. Lig'e, geçen sezon da TFF 2. Lig'e veda etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla bu sezon yeniden 2. Lig'de mücadele etme şansı yakalayan Karabük temsilcisi, çıktığı 29 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sadece 5 puan toplayabildi.

Topladığı puanların 3'ünü geçmiş dönemde formasını giydiği bazı oyunculara ve teknik heyete olan borçlarından dolayı aldığı puan silme cezası nedeniyle yitiren Karadeniz ekibi, dün deplasmanda oynadığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek 2 puanda kaldı ve bitime 9 hafta kala 3. Lig'e düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'de en son 1973-1974 sezonunda bulunmuştu.

"YAZIK OLUYOR BU KÖKLÜ KULÜBE"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak bütün zorluklara ve engellemelere rağmen takımı maçlara çıkarttıklarını belirtti.

Karabük'ün fedakar gençleriyle maçlara çıktıklarını aktaran Yüksel, kimsenin destekte bulunmadığını söyledi.

Karabükspor'un bu ülkeye büyük emeklerinin geçtiğini vurgulayan Yüksel, "Maalesef kimse bize destek olmuyor aksine köstek olmaya çalışanlar var. Yazık oluyor bu köklü kulübe. Karabük bu ülke futboluna çok büyük değerler kazandırdı. Bu kulüp yok olup gidemez. Birkaç arkadaşımla benim gücüm bu kadar. Destek olmayınca bu kadar oluyor. Ben bir söz verdim. Bu şehrin markası, ülkenin köklü kulübü için sonuna kadar savaşacağım." diye konuştu.