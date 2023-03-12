Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da işe giden gençten 3 gündür haber yok - Güncel haberler
ABONE OL

İşe gitmek için evden çıkan gençten 3 gündür haber yok

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, evinden işe gitmek için ayrılmasının ardından bir daha haber alınamayan genç 3 gündür aranıyor

Adıyaman'da işe giden gençten 3 gündür haber yok - Güncel haberler
DHA

Adıyaman'da, işe gitmek için evden ayrılan Sait Sağır'dan (27), 3 gündür haber alınamıyor.

Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından güvenlik güçleri Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama çalışması başlattı. Hala ulaşılamayan Sait Sağır'ın bulunması için yardım isteyen teyzesinin oğlu Mustafa Alıcı, şunları söyledi:

"Sait bir fırında çalışıyordu. Perşembe günü de evden işe gitmek için çıktı ama bir daha dönmedi. Durumu güvenlik güçlerine bildirdik ama hala kendisine ulaşamadık. Anne ve babası perişan durumda, bir an önce bulunmasını istiyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Görüntülemek istedi, canını zor kurtardı
GÜNDEM Görüntülemek istedi, canını zor kurtardı
Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da polemik
GÜNDEM Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da ...
Tartıştığı kardeşini bıçakladı
GÜNDEM Tartıştığı kardeşini bıçakladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
GÜNDEM Bakan Varank'ın acı günü
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
GÜNDEM Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Bakan Akar'dan deprem bölgesine müdahale ile ilgili açıklama: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil - Son dakika haberler
GÜNDEM Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu ...
Son dakika: Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
GÜNDEM Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte
GÜNDEM Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte
Son dakika: Diyarbakır'da görme engelli genç kız 6. kattan düştü - Haberler
GÜNDEM Görme engelli genç kız 6. kattan düştü
THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
GÜNDEM THY uçuşlarına grev engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.