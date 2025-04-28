İşgale asker bulamayan İsrail: Netanyahu’nun işgal politikası İsrail’i tüketiyor

İsrail medyasındaki haberlere göre, "emir 77" uygulaması tam anlamıyla bir "zaman ayarlı bomba" gibi patladı. Gazze işgali sürerken, Lübnan sınırındaki gerilim de devam ederken, askerler arasında yoğun bir öfke ve tükenmişlik hali gözleniyor. İsrail medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri durumu şöyle özetledi:

"Moral sıfırın altında. İşgalden kaçmak için herkes başka görevlere geçmek istiyor."

Askerler, görev sürelerinin ansızın uzatıldığını büyük bir şokla öğrendiklerini ifade etti. Nahal Tugayı’ndan Başçavuş Rishon A., normal şartlarda geçen hafta terhis olacağını, fakat bir gün önce 4 ay daha zorla tutulacağının bildirildiğini anlattı. "Devlet bizi acımasızca sömürüyor. Kendi hayatımızın hiçbir önemi yokmuş gibi davranılıyor" dedi.

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Yeni maaş düzenlemesiyle verilen 8 bin şekellik ödeme hakkında ise Rishon şunları söyledi:"Bu parayı garsonluk yaparak da kazanabilirdim. Ama sabahları özgür bir insan olarak uyanmak varken neden zorla askerde kalayım?"

Başka askerler de ordu içindeki ciddi insan gücü sıkıntısına dikkat çekerek, cephe görevleri yerine mutfak işlerinde çalıştırıldıklarını belirtti. Bu durum, İsrail ordusunun asli görevlerini bile yerine getirmekte zorluk çektiğinin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

14 aydır tankçı olarak görev yapan Başçavuş S., yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı: "Eğer ben gidersem yerime kim geçecek? Kimse! Burada tamamen sıkışıp kaldık." Askerler ayrıca Haredim (aşırı dindar Yahudiler) için askerlikten tam muafiyetin devam etmesine büyük tepki gösterdi. Bu adaletsiz uygulama, genç askerler arasında devlete ve orduya güvenin hızla erimesine neden oldu. İsrail medyasına konuşan güvenlik yetkilileri, zorla uzatılan askerlik süresinin özellikle savaş birliklerinde ciddi bir moral çöküşüne yol açtığını ve birçok askerin görevine gönülsüz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bir subay, durumu şöyle ifade etti: "İşgalin yükü adil şekilde dağılmıyor. Askerler toplumun onları işgal meydanında yalnız bıraktığını düşünüyor." REKLAM Aynı subay, Haredimlerin zorunlu askerliğe dahil edilmemesi meselesinde siyasi bir çözüm bulunmazsa, ordudaki moralin tamamen çökeceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan "Uyanan Anne" hareketi, askerlik süresinin bu şekilde keyfi biçimde uzatılmasına karşı hukuki mücadele başlattı. Harekete göre, söz konusu uygulama, Knesset’ten (İsrail Parlamentosu) geçirilmiş resmi bir yasa olmaksızın askerlerin yasal haklarının açık bir ihlali anlamına geliyor. Acil dilekçeyle İsrail Yüksek Mahkemesi’ne başvuru hazırlıkları sürüyor.

Knesset’teki tartışmalar ise tamamen tıkanmış durumda. Askerlik süresinin uzatılması ve Haredimlerin muafiyet yaşının yükseltilmesi gibi konular, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girdi. Knesset Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Yuli Edelstein da, asker açığının ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. İsrail Medyasında Netanyahu’ya Yönelik Sert Eleştiriler İsrail hükümetinin “emir 77” kapsamında askerlik süresini zorla uzatması, başta Yedioth Ahronoth olmak üzere İsrail’in en önde gelen gazetelerinde Netanyahu’ya yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi. REKLAM Yedioth Ahronoth, hükümetin bu adımını “askerlerin yasal haklarına açık bir darbe” olarak niteledi ve Netanyahu’yu, devletin genç kuşakla arasındaki bağı koparmakla suçladı. Önde gelen diğer medya kuruluşları da Netanyahu’yu sert bir dille hedef aldı.Haaretz, Netanyahu’yu “ordu içindeki çürümüşlüğün baş sorumlusu” ilan ederken,Maariv, “halkın güvenini kaybeden bir liderin, işgalin yükünü genç neslin omuzlarına yıktığını” vurguladı.Walla News ise hükümetin “asker eksikliğini siyasi hesaplarla maskelendiğini” belirtti.Channel 12 News analizlerinde, zorla askerlik uzatılmasının “devlet-ordu-halk” sacayağını temelden sarstığını kaydetti.