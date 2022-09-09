'İşi en iyi babamdan öğrenirim' dedi ve...

Antalya'da yaşayan Konak ailesinin 5 çocuğundan ikincisi olan Yusuf Konak, beyin ve sinir cerrahı olan babası Opr. Dr. Abdullah Konak'ın doktorluk hikayelerini dinleyerek büyüdü. Tıp fakültesini kazanıp, mezun olduktan sonra bir süre Manavgat'ta çalışan Konak, cerrahi branşa ilgi duymaya başladı. İşini en iyi babasından öğrenebileceğini düşünen Konak, o alanda ilerlemeyi tercih ederek, beyin ve sinir cerrahisini seçti.

Çevresindekilerin 'Babanın yanında baskı hissedersin' laflarına aldırış etmeyen Yusuf Konak, babasının görev yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne asistan olarak atandı. 1 aydır birlikte çalışan baba ve oğul, zaman zaman hastaları beraber muayene ediyor, zaman zaman ise beraber operasyonlara giriyor. Yusuf Konak, babasını öğretmeni gibi görüp bir şeyler öğrenmeye çalıştığını belirtirken, babası ise oğluyla görev yaptığı için büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

'BAŞLANGIÇTA ZORLANDIK'

Oğlunu bu alana kendisinin yönlendirmediğini kaydeden Op. Dr. Abdullah Konak, "Oğlumu bu alana yönlendirmedim. Bu biraz da eve iş götürmek gibi bir şey oluyor. Evde karşılaştığımız zaman sürekli bu konularla ilgili konuşuyoruz. Başlangıçta her ikimiz de biraz zorlandık. Nasıl hitap edeceğini dahi karıştırıyor. Bazen 'baba', bazen 'hocam' diyor. Buna benzer ilginç şeyler yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

Oğluyla aynı yerde görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu aktaran Konak, "Oğlumla birlikte çalışıyor olmak değişik bir duygu benim için. Eskiden zanaatkarların çocuklarına zanaatlarını öğretmesi gibi bir şey, ben de kendi zanaatımı öğretiyorum" dedi.