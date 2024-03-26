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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Işıl Yücesoy’dan müzikli oyun 'İzninle'

        Işıl Yücesoy’dan müzikli oyun 'İzninle'

        Işıl Yücesoy'un müzikli oyunu 'İzninle' Arsen Gürzap'ın rejisörlüğüyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:38
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        Işıl Yücesoy'dan müzikli oyun 'İzninle'
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        Usta ses sanatçısı ve oyuncu Işıl Yücesoy; İzzettin Çalışlar’ın kaleme aldığı, Arsen Gürzap’ın rejisörlüğü 'İzninle' oyunuyla tiyatro sahnesine dönüyor.

        İki çocuğu, sıradan ve mutsuz bir evliliği olan bir kadının hikâyesinin anlatıldığı oyunun müzik kayıtlarını ise aynı zamanda Işıl Yücesoy’un müzik direktörü olan Berkan Kaya yaptı.

        'Giydirici' ve 'Orkestra' oyunlarıyla seyirci karşısına çıkan iki eski dost, Işıl Yücesoy ve Arsen Gürzap’ı üçüncü kez bir araya getiren oyunun provaları devam ederken Yücesoy’un 55'inci sanat yılını da sahnede kutlayacağı öğrenildi.

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        "TEK KİŞİLİK BİR OYUN, ÇOK KİŞİLİK BİR OYUN HALİNE GELECEK"

        Işıl Yücesoy oyunla ilgili ise şunları söyledi: Benim yaşıma gelmiş bir kadının, nasıl tekdüze yaşayarak bir hayat sürdüğünü, evlatları ve kocası tarafından nasıl sıradanlaşmış bir hayata sahip olduğunu görecekler. Biraz da şöyle bir mesaj var; bir silkelenin, hele bir hayata bakın. Belki sizi daha ilginç bir noktaya götürecek fırsatlar vardır da siz hep gözünüzü kapatmışsınızdır. Bu ekonomik de olabilir ki bu oyun bize onu gösteriyor. Ama oyun izleyenlere ‘Siz ayakta durun’ diyecek. Çok yakın bir kadının hikâyesini izleyecekler. Tek kişilik bir oyun, çok kişilik bir oyun haline gelecek.

        Arsen Gürzap, yönetmenliğini yaptığı 'İzninle' oyunu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: Seyircinin çoğunluğu oyunun kendi yaşamına dokunduğunu hissedecek diye düşünüyorum. Tek kişilik demeyelim çok kişilik bir oyun. Bence salonda o gün kaç kişi varsa, o kadar kişilik bir oyun. Türkiye’nin en profesyonel kimliklerinden biri müziğe ses verecek. Bence bu bir hoşluktur, bir güzelliktir çok sık karşılaşacağımız bir şey de değil. Oyunun duygusunun gerektirdiği yorumla şarkı söyleyebilecek bir kimlik var karşımızda. O kimliğin yorumuyla dinleyecekler. Ben şimdi bir şarkı dinliyorum diye değil, o düşünceleri bir şarkı aracılığıyla duyacaklar. Bence onun için çok hoş olacak.

        Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Yapım’ın üstlendiği oyunun prömiyeri ise 22 Nisan’da İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

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        #ışıl yücesoy
        #İzninle
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