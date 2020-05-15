İsilik özellikle yaz aylarında aşırı terler. Deride bulunan ter bezleri tıkandığında dışarı atılamayan ter, der, altında cilt katmanlarına sızar ve cilt üstünde kızarıklığa yol açar. Ter bezleri tıkanması daha çok bebeklerde ve çocuklarda oluşsa da yetişkinlerde de yaşanabilen bir rahatsızlıktır.

İsilik, kaşıntı, kızarıklık ve kaşıntı şikâyetine yol açar. Bulaşan bir hastalık olmamasından ve birkaç gün içerisinde geçebilen bir hastalık olmasından dolayı merhem ve losyonlarla tedavi edilebilir.Vücudun boyun kısmında, koltuk altlarında, belin kemer kısmında ve diz arkasında ortaya çıkar.

İsilik Sebepleri Nelerdir?

Aşırı Terlemek: Sıcak havalarda kalın ve terleten kıyafetler giymek, spor yapmak aşırı terlemeye neden olur. Aşırı terlemeye bağlı olarak ter bezleri tıkanır. İsiliğin oluşmasının en temel nedenidir aşırı terlemek.

Sıcak havalarda kalın ve terleten kıyafetler giymek, spor yapmak aşırı terlemeye neden olur. Aşırı terlemeye bağlı olarak ter bezleri tıkanır. İsiliğin oluşmasının en temel nedenidir aşırı terlemek. Nemli ve Sıcak İklim Değişikliği : Bulunduğu iklim dışında farklı bir iklime sahip bir bölgeye gidildiğinde, vücut bu iklim değişikliğinde aşırı terleme yapar. Bunun sonucu isilik yaşanabilir. Özellikle tatil nedeniyle sıcak bir iklime sahip gidilen yerlerde, daha sık yaşanır.

: Bulunduğu iklim dışında farklı bir iklime sahip bir bölgeye gidildiğinde, vücut bu iklim değişikliğinde aşırı terleme yapar. Bunun sonucu isilik yaşanabilir. Özellikle tatil nedeniyle sıcak bir iklime sahip gidilen yerlerde, daha sık yaşanır. Hastalık ve Hareketsizlik: Her hangi bir nedenle uzun süre yataktan kalkmamak ve terleten nevresim kullanmak isilik riskini çoğaltır.

Her hangi bir nedenle uzun süre yataktan kalkmamak ve terleten nevresim kullanmak isilik riskini çoğaltır. Isıtıcı veya Ateşe Yakın oturmak: Kış aylarında sobaya veya ısıtıcıya çok yakın oturmak, isilik oluşmasına neden olur.

Kış aylarında sobaya veya ısıtıcıya çok yakın oturmak, isilik oluşmasına neden olur. Fazla Kilo veya Obezite: Aşırı kilo terlemeye neden olduğu için, isilik olma oranı da yüksektir.

İsilik Tedavisi

İsilikte özel bir tedavi gerektirmez ancak bebeklerde doktor kontrolünde yanma ve kaşıntıyı azaltmak için ilaç kullanılabilir. Yetişkinlerde ise sık sık duş yapmak, ince ve pamuklu kıyafetler tercih etmek, sentetik kumaşlı giysileri kullanmamak daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Bebeklerde de daha sık banyo yaptırmak, ince ve pamuklu kıyafetler kullanmak gerekir. Ayrıca bezini sık sık değiştirmek de isiliğin daha hızlı iyileşmesinde önemlidir.