Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

İsilik neden olur? İsilik sebepleri nelerdir? İsilik nasıl tedavi edilir?

Özellikle yaz aylarıyla birlikte daha çok görülen isilik, ter bezlerinin tıkanması sonucu ortaya çıkar. İsilik daha çok bebeklerde ve çocuklarda oluşsa da yetişkinlerde de yaşanabilen bir rahatsızlıktır. Peki isilik neden olur? İsilik sebepleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

İsilik

İsilik özellikle yaz aylarında aşırı terler. Deride bulunan ter bezleri tıkandığında dışarı atılamayan ter, der, altında cilt katmanlarına sızar ve cilt üstünde kızarıklığa yol açar. Ter bezleri tıkanması daha çok bebeklerde ve çocuklarda oluşsa da yetişkinlerde de yaşanabilen bir rahatsızlıktır.

İsilik, kaşıntı, kızarıklık ve kaşıntı şikâyetine yol açar. Bulaşan bir hastalık olmamasından ve birkaç gün içerisinde geçebilen bir hastalık olmasından dolayı merhem ve losyonlarla tedavi edilebilir.Vücudun boyun kısmında, koltuk altlarında, belin kemer kısmında ve diz arkasında ortaya çıkar.

İsilik Sebepleri Nelerdir?

  • Aşırı Terlemek:Sıcak havalarda kalın ve terleten kıyafetler giymek, spor yapmak aşırı terlemeye neden olur. Aşırı terlemeye bağlı olarak ter bezleri tıkanır. İsiliğin oluşmasının en temel nedenidir aşırı terlemek.
  • Nemli ve Sıcak İklim Değişikliği: Bulunduğu iklim dışında farklı bir iklime sahip bir bölgeye gidildiğinde, vücut bu iklim değişikliğinde aşırı terleme yapar. Bunun sonucu isilik yaşanabilir. Özellikle tatil nedeniyle sıcak bir iklime sahip gidilen yerlerde, daha sık yaşanır.
  • Hastalık ve Hareketsizlik:Her hangi bir nedenle uzun süre yataktan kalkmamak ve terleten nevresim kullanmak isilik riskini çoğaltır.
  • Isıtıcı veya Ateşe Yakın oturmak:Kış aylarında sobaya veya ısıtıcıya çok yakın oturmak, isilik oluşmasına neden olur.
  • Fazla Kilo veya Obezite: Aşırı kilo terlemeye neden olduğu için, isilik olma oranı da yüksektir.

İsilik Tedavisi

İsilikte özel bir tedavi gerektirmez ancak bebeklerde doktor kontrolünde yanma ve kaşıntıyı azaltmak için ilaç kullanılabilir. Yetişkinlerde ise sık sık duş yapmak, ince ve pamuklu kıyafetler tercih etmek, sentetik kumaşlı giysileri kullanmamak daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Bebeklerde de daha sık banyo yaptırmak, ince ve pamuklu kıyafetler kullanmak gerekir. Ayrıca bezini sık sık değiştirmek de isiliğin daha hızlı iyileşmesinde önemlidir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere’de yeni yüzde 100 doğruluk payı olan koronavirüs testi - haberler
SAĞLIKİngiltere’den yüzde 100 doğruluk payı olan ...
ABD’li doktorlardan ebeveynlere ve hastanelere koronavirüs uyarısı! - Haberler
SAĞLIKABD’li doktorlardan kritik uyarı!
Son dakika! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı açıklandı! İşte Bugünün korona tablosu
SAĞLIKKoronavirüs salgınında can kaybı 4007'ye yükseldi
Pembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene
SAĞLIKPembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor - Haberler
SAĞLIKMaske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor
Boğaziçi Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi! - Haberler
SAĞLIKBoğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi!
Son dakika flaş Corona açıklaması... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demircan: Nokta atışı alışveriş!
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi Demircan açıkladı! Nokta atışı ...
Bu virüs nasıl bulaşıyor?
SAĞLIKBu virüs nasıl bulaşıyor?
Prof. Dr. Orhan Yıldız: Para virüs bulaştırabilir - Haberler
SAĞLIKDokunmadan önce bir daha düşünün!
Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz - Haberler
SAĞLIKVirüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X