Işın Karaca: Güllü izin yayın yasağı getirilsin

26 Eylül'de Yalova / Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölüm nedeni, emniyet tarafından araştırılıyor.

Zira, Güllü'nün hayatını düşme sonucunda mı yoksa itilme sonucunda mı kaybettiği yönünde zihinlerde birçok soru işareti bulunuyor.

Emniyet güçleri, Güllü'nün hayatını kaybetme nedenini ortaya çıkarmaya çalışırken, merhum şarkıcıyı tanıyan - tanımayan birçok kişi, kesin sonuca vardı bile. O kişiler, ellerinde tek bir kanıt olmadan Güllü'nün itilerek hayatını kaybettiğini ileri sürüyor. İş, o kadar ilerledi ki iddialarını sözüm ona ispatlamak için yapay zekâyla kamera görüntüsü konuşmaları bile oluşturdular.

Güllü, hayatını 51 yaşında kaybetti.

Güllü'nün meslektaşı Işın Karaca, ölüm nedeni konusundaki bilgi kirliliği konusunda isyan etti. Karaca, "Allah rızası için aklıselim biri yayın yasağı getirsin. Bu işin çözülmesi şart. Ancak bunu emniyet çözecek. Bir insanın hayatı bu kadar çirkince deşifre edilmemeli" diyerek tepkisini dile getirdi.