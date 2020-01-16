"Çok ayıp bir şey soruyorsunuz!"

Işın Karaca 'ihanet' sorularına isyan etti: Çok ayıp bir şey soruyorsunuz! - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı. Müzik, televizyon iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim gecede birlikte eğlendi. Geceye katılan ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

"İLİŞKİMİZ İYİ GİDİYOR"

Tuğrul Odabaş'tan kısa bir süre önce boşandıktan sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Işın Karaca, geceye yalnız başına katıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, ilişkisi hakkındaki sorulara, "İyi gidiyor, teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

"İHANET" SORULARINA İSYAN ETTİ

Işın Karaca, bir muhabirin "Biten evliliğinizin bu yaşadığınız ilişkiden dolayı olduğu söyleniyor" cümlesine sinirlenerek şunları söyledi:

"ÇOK AYIP BİR ŞEY SORUYORSUNUZ"

Çıkan haberleri soruyorsunuz. Tarihlerine bir bakın, öyle sorun sorularınızı. O kadar ağır bir laf ki... Hiç kimse bunun altından kalkmaz, kalkamaz. Çok ayıp bir şey soruyorsunuz. Sonra da halkı böyle yönlendiriyorsunuz. Onlar da ana avrat hiçbir şey olmamış gibi bize dümdüz girebiliyorlar bilmedikleri hayatlar yüzünden.

Şarkıcı Işın Karaca, üçüncü evliliğini Aralık 2016'da Tuğrul Odabaş ile yapmıştı. Karaca, geçtiğimiz ay ise Tuğrul Odabaş'tan anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Karaca'nın boşandıktan bir ay sonra Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.