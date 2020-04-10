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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı az bulutlu

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı