Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı az bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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