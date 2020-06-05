Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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