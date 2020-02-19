Isırgan otuna çıplak elle dokunmak dayanılmaz kaşıntılara sebep olsa da faydası saymakla bitmiyor. Hem çiğ olarak tüketilebiliyor hem de kaynatılarak cilt için kullanılabiliyor. İşte ısırgan otu maskesi hakkında merak edilenler...

Isırgan otu maskesi tarifi

Isırgan otu; kanserli hücrelerin engellenmesi, saç bakımı ve cildin sıkılaşmasını sağlayan birçok faydalı özellik içermektedir. Bu bitki hem çiğ olarak tüketilebiliyor hem de kaynatılarak cilt için kullanılabiliyor. Saç problemlerine ve saçların güçlü bir şekilde çoğalmasında da oldukça etkili olmaktadır.

Kurutulmuş veya çiğ ısırgan otunu 3 bardak su içerisinde kaynatın. Kaynayan karışımı süzün. Düzenli olarak günde sabah ve akşam olmak üzere uygulayın. Tonik olarak kullanabileceğiniz bu karışım cildinizin sıkılaşmasını ve kırışık görünümünün azalmasını sağlayacaktır.

Isırgan otu saç bakım maskesi

1 litre su içerisine 5 poşet ısırgan otu çayı ekleyerek, 15 dakika demleyin. Ilıyan karışımı banyoda son durulama suyu olarak saçlarınıza uygulayın. Saçın yıpranmasını ve dökülmesini engelleyecektir. Daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayacaktır.