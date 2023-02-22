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Isırgan Otu Nasıl Tüketilir?

Sağlık yönünden birçok faydası bulunan ısırgan otunun çeşitli tüketim alternatifleri bulunuyor. Hamur işleri, börek ve poğaçalarda kullanılabileceği gibi yemeklere de katılabilir. Ayrıca ısırgan otu salatası da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra çay olarak da tüketim sağlayabilirsiniz. Isırgan otu pişirildiğinde de içindeki vitaminleri kaybetmemektedir. Isırgan otu taze olarak tüketiminde özellikle açık yaralara sahipseniz alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden tüketirken dikkatli olunmalıdır.

Taze Isırgan Otu Tüketimi

Taze ısırgan otunun toplarken dikkatli olmalısınız. Ciltle temas haline kaşıntı ve kızarıklık görülebilir. Isırgan otunu topladıktan sonra sıra tüketimine geldi. Taze ısırgan otunu yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Isırgan yemeği olarak tüketebileceğiniz gibi börek ya da poğaçalarınıza da katabilirsiniz. Bunun yanı sıra çay olarak tüketimi de yaygındır.

Isırgan Otu Suyu İçilir Mi?

Isırgan otu bitkisi suyuyla da şifa kaynağı olmaktadır. Kurutulmuş ısırgan otlarından elde edilen bu su vücudu toksinlerden arındırır ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca ısırgan otu suyunun öksürük kesici özelliği de bulunmaktadır. Tüm bu faydalarının yanında kabızlık ve halsizlik sorunlarını da bertaraf eden ısırgan otu suyu, geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri arasındadır.

Isırgan Otu Çayı Ne Kadar İçilmeli?

Isırgan otunun kurutulmuş halinden yapılan ısırgan otu çayını aktar ya da marketlerde bulabilirsiniz. Dilerseniz kuru ısırgan otları ile de evde kendi ısırgan otu çayınızı hazırlayabilirsiniz. Peki, ısırgan otu çayı nasıl yapılır ve günde ne kadar içilmelidir?

Bir bardak içme suyunu cezvede kaynatın.

Ardından bir yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu kaynayan suya atın.

Ortalama birkaç dakika demlenmesini bekleyin.

Hazırlanan karışımı süzgeç yardımıyla süzerek içebilirsiniz.

Isırgan otu çayı kahvaltıdan yarım saat önce 1 bardak kadar tüketilmelidir. Gün içerisinde de 1-2 bardak içilebilir. Günde 3 kereden fazla tüketimi doğurabileceği yan etkiler bakımından tavsiye edilmez. Özellikle bazı hassas bünyeler, anne adayları, düzenli ilaç kullananlar ve kronik hastalığı bulunanlar tüketim konusunda dikkatli olmalıdır.

Isırgan Otu Suyu Neye İyi Gelir?

Isırgan otunun suyu en az kendisi kadar yararlıdır. Isırgan otu suyunun birçok faydası bulunmaktadır. İşte, ısırgan otu suyunun başlıca faydaları:

Kasık ağrılarına oldukça iyi gelmektedir.

Sindirim sistemini düzene sokar.

İdrar söktürücü özelliğinden dolayı ödemi azaltır.

Sivilce tedavisinde de etkilidir.

Kan şekerini dengeler.

Vücuda enerji verir.

Yeni doğum yapmış emziren annelerin süt üretimlerini arttırır.

Erkeklerdeki iktidarsızlık sorunlarına iyi gelir.

Kabızlığa iyi gelir, bitkinlik ve halsizliğin önüne geçer.

Böbreklerin temizlenmesinde etkilidir.

Karaciğeri yeniler.

Saçları besler.

Regl dönemlerindeki ağrıları azaltır.

Halk arasında “kuru öksürük” olarak bilinen öksürüğün kesilmesinde etkilidir.

Demir eksikliğini giderir.

Antibakteriyel özelliği nedeniyle ağız ve diş sağlığında faydalıdır.

Gut hastalığına iyi gelmektedir.

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