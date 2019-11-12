Çin'in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, odasında televizyon izleyen genç bir kadının yanındaki ısıtmalı yatağın aniden patladığı görülüyor.
Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini belirtirken, genç kadının olaydan şans eseri yara almadan kurtulduğunu vurguladı.
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