İskender Doğan: Yıl 1976
Türk pop müziğinin zamansız şarkılarından olan 'Kan ve Gül'ü seslendiren İskender Doğan, takipçilerini 48 yıl öncesine götürdü
İskender Doğan'dan nostaljik bir paylaşım geldi.
Doğan, yayımladığı bu fotoğrafa; "İzmir Fuarı için... Sene 1976. İlk afişim" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.
Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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