İskender Paydaş ile Şevval Sam aynı sahnede

Zorlu Yılbaşı Festivali’nin kapsamında Şevval Sam’ın etkileyici sahne performansı, İskender Paydaş ve orkestrasının eşsiz müzikleri ile Zorlu Center sahnesinde bir araya geliyor. İskender Paydaş feat. Şevval Sam konseri, 13 Aralık Cuma günü, saat 19.30’da Zorlu Center misafirleriyle buluşacak. İskender Paydaş ve Orkestrası ile Şevval Sam’ın eğlenceli bir müzik deneyimi yaşatacağı konser Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda ücretsiz gerçekleşecek.