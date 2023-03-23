Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

İskenderun'daki depremzede öğrenciler LGS sınavı ve YKS'ye "yüzen okul"da hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İskenderun'a gelecek 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisini LGS sınavı ve YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edeceklerini söyledi

İskenderun'daki depremzede öğrenciler LGS sınavı ve YKS'ye
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Holding tarafından gönderilen Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi'ndeki kuaförlük kursu ile anaokulu öğrencilerinin derslerine katıldı.

BAKANLIKLAR VE KURUMLARLA MAKSİMUM SEVİYEDE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özer, depremin ilk gününden itibaren "her yerde ve şartta eğitime devam" mottosuyla çadır, konteyner ve prefabrik okullarda çocukları eğitimle buluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, depremlerin etkilediği illerde eğitim öğretime başlamadan önce travmayı atlatmaları için çocukları öğretmenleriyle buluşturup psikolojik sağlamlıklarını çok daha güçlü hale getirmek amacıyla bütün imkanların seferber edildiğini anlattı.

Bakanlıklar ve kurumlarla maksimum seviyede işbirliği yapıldığını aktaran Özer, "Milli Savunma Bakanlığımızla organize şekilde 10 ilimizde Mehmetçik okulları açtık. NATO çadır kentinde, 2 bin 400 öğrenci ve öğretmenin kalabileceği, LGS ve YKS'ye hazırlanabileceği eğitim kampüsünü ziyaret ettik. Yine, Milli Savunma Bakanlığımız 10 ilde 240'a yakın çadırda Mehmetçik okullarıyla, öğrencilerimizin eğitimle buluşması için her türlü destek ve katkıyı veriyor. Milli Savunma Bakanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"EL ELE VERDİĞİMİZ ZAMAN BU SÜREÇLERİ ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Özer, "Süheyla Sultan" gemisinde her türlü eğitim desteğinin sağlandığı sınıfları gördüklerine işaret ederek, 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisinin de İskenderun Limanı'na gelmek üzere yola çıktığını söyledi.

Depremzedeler için tahsis edilen gemide yürütülecek eğitim programına ilişkin bilgi veren Bakan Mahmut Özer, "Gemiyi sadece LGS sınavına ve YKS'ye girecek öğrencilere tahsis edeceğiz. Bakanlık olarak her türlü öğretmen ve lojistik desteğini sağlayacağız. Bu bölgede sınava hazırlanan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını bu gemiyle karşılayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilk defa denizde, bir gemiyle öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız" dedi.

Bakan Özer, bu sürece katkı sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tüm ilgililere teşekkür ederek, "El ele verdiğimiz zaman bu süreçleri hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bunlar geride kalacak. Bu bölgeler, hayat akışının eskisi gibi normal olduğu günlere tekrar dönecek" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Brezilyalı modele silahlı saldırı! - Güncel haberler
GÜNDEM Brezilyalı modele silahlı saldırı!
İzmir'de fabrikada 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
GÜNDEM İzmir'de operasyon! Tam 250 ton ele geçirildi
Para karşılığı deprem tahmini yapanlara suç duyurusu!
GÜNDEM Para karşılığı deprem tahmini yapanlara suç ...
İstanbul'da karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldüren zanlı teslim oldu - Haberler
GÜNDEM Yasak aşk iddiası! İstanbul'da yaşandı! Cinayet ...
KAN DONDURAN OLAY | Son dakika haberleri: Camideki tartışma ölümle bitti - Ankara haberleri
GÜNDEM Camideki tartışma ölümle bitti!
Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
GÜNDEM Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
Son dakika: Avcılar sahilinde cips tartışması; otomobil ile ezilerek öldürüldü
GÜNDEM Cips cinayeti! Ezilerek öldürüldü
İFTAR DUASI OKU | İftar duası Türkçe okunuşu ve anlamı: İftarda hangi dua ve sureler okunur?
GÜNDEM İftar duası okunuşu ve anlamı
RAMAZAN AYI MESAJLARI 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli ve resimli 11 Ayın Sultanı Ramazan Hoşgeldin mesajı ve sözleri gönderin!
GÜNDEM En güzel Ramazan tebrik mesajları
Son dakika haberleri: Müşteriyi, mekanın görevlisi sandı! "Kapımı açsana" dedi! Feci son! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Müşteriyi, mekanın görevlisi sandı! "Kapımı açsana" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.