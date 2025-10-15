İskenderun – İzmir kaç kilometre? İskenderun - İzmir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, sadece iki şehri değil, aynı zamanda Toros Dağları'nın heybetini, İç Anadolu'nun engin bozkırlarını ve Ege'nin bereketli ovalarını da kat eden bir Anadolu mozaiği sunar. Bir yanda sanayi gücüyle yaralarını sarmaya çalışan İskenderun'un dirençli ruhu, diğer yanda ise binlerce yıllık İyonya mirasını modern bir metropol kimliğiyle birleştiren İzmir'in zarafeti bulunur. İki şehir arasındaki yolculuğun tüm ulaşım detaylarını ve onların farklı karakterlerini bu yazımızda ele alıyoruz. İşte Akdeniz'den Ege'ye uzanan yolun tüm bilinmesi gerekenleri...

İSKENDERUN - İZMİR ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Hatay'ın İskenderun ilçesi ile İzmir şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve pratik güzergah olan Konya ve Afyonkarahisar üzerinden yaklaşık 980 ila 1020 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin bir ucundan diğerine uzanan, ülkenin farklı coğrafi ve iklimsel bölgelerini kat eden oldukça uzun bir rotadır.

Yolculuk, Akdeniz Bölgesi'nden başlayarak, Toros Dağları'nı aşıp İç Anadolu Bölgesi'ne girer ve son olarak Ege Bölgesi'nde son bulur. Güzergahın büyük bir kısmı, Türkiye'nin modern ve yüksek standartlı otoyolları ile bölünmüş devlet yolları üzerinde gerçekleşir. Bu durum, mesafenin uzunluğuna rağmen yolculuğun genel olarak konforlu bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.