İSKİ 1 Aralık 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da son günlerde yağan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 1 Aralık 2025 itibarıyla barajların genel doluluk oranı açıklandı. Peki, baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 1 Aralık 2025 baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarının ortalama doluluk merak konusu oldu. İşte, güncel baraj doluluk oranı
1 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene aralık ayında yüzde 28,24 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşünü sürdürüyor.
İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 14,88
Darlık barajı 28,02
Elmalı barajı 49,79
Terkos barajı 20,47
Alibey barajı 10,95
Büyükçekmece barajı 19,73
Sazlıdere barajı 17,83
Istrancalar 27,19
Kazandere 3,09