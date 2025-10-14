İSKİ 14 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı belli oldu. 14 Ekim 2025'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyelerde seyrediyor. Peki, 14 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesini açıkladı. İşte, 14 ekim İSKİ baraj doluluk oranı verileri
14 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 25,17 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 14 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı % 15,81
Darlık Barajı % 39,21
Elmalı Barajı % 49,95
Terkos Barajı % 30,72
Alibey Barajı % 14,52