İSKİ 15 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı. Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranlarındaki seviye belli oldu. İşte, İSKİ 15 Ocak 2026 baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İSKİ 15 Ocak 2026 baraj doluluk oranları netleşti. Yağışların ardından İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş yaşandı. İşte, baraj doluluk oranlarında son durum
15 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 15 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Bugün itibarıyla barajlardai seviye yüzde 23.51 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 31,34
Darlık barajı 38,33
Elmalı barajı 72,42
Terkos barajı 16,31
Alibey barajı 18,72
Büyükçekmece barajı 17,67
Sazlıdere barajı 14,71
Istrancalar 38,87
Kazandere 7,71