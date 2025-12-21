İSKİ 21 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Barajlardaki doluluk oranı, bir ülkenin ya da bölgenin su ve enerji güvenliği açısından çok önemli. İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Peki 21 Aralık 2025 Pazar İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Barajlardaki doluluk oranı, içme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretiminin sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşırken güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. İşte, 21 Aralık’ta baraj doluluk oranı verisi
21 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerde baraj doluluk oranı yüzde 17.6'a düştü.
Ömerli: %17,19
Darlık: %27,84
Elmalı: %52,66
Terkos: %18,12
Alibey: %11,74
Büyükçekmece: %16,58
Sazlıdere: %14,98
Istrancalar: %24,59
Kazandere: %1,59
Pabuçdere: %2,57