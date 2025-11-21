İSKİ 21 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan veriler, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyelerine dair güncel durumu ortaya koyuyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncelleniyor. Yağışsız geçen yaz ayları ile beraber Türkiye genelinde su alarmı uyarısı yapılıyor. Peki, 21 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
21 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 17,83
Darlık 28,99
Elmalı 50,68
Terkos 22,61
Alibey 12,5
Büyükçekmece 22,13
Sazlıdere 19,76
Istrancalar 20,78
Kazandere 1,97
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından açıklanan son doluluk oranı yüzde 20.29 olarak açıklandı.