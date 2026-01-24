İSKİ 24 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç?
İSKİ 24 Ocak İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajların su seviyesi merak ediliyor. Bu kapsamda "24 Ocak bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…
İSKİ, 24 Ocak güncel baraj verilerini paylaştı. İstanbul’un su kaynakları olan Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibey, Darlık, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar, Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki su seviyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 24 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar…
24 OCAK İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 26,56 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ SU SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?
Ömerli Barajı: Yüzde 38,15
Darlık Barajı: Yüzde 44,68
Elmalı Barajı: Yüzde 79,75
Terkos Barajı: Yüzde 16,55
Alibey Barajı: Yüzde 21,5
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,3
Sazlıdere Barajı: Yüzde 15,94
Istrancalar Barajı: Yüzde 36,72
Kazandere Barajı: Yüzde 5,23
Pabuçdere Barajı: Yüzde 7,64