        İSKİ 28 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 28 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel verilerle açıklanıyor. İSKİ duyurularına göre en son barajlardaki su seviyesi yüzde 20 seviyesinin altına gerilemişti. Peki, 28 Kasım Cuma bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 28.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:22
        1

        İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi düşüşte. Kasım ayında beklenen yağışın olmaması barajlardaki doluluk oranını etkiliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 KASIM 2025

        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 18,71 oldu.

        BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 KASIM 2025

        Ömerli Barajı: %15,81

        Darlık Barajı: %27,99

        Elmalı Barajı: %49,27

        Terkos Barajı: %20,84

        Alibey Barajı: %11,21

        3

        Büyükçekmece Barajı: %20,2

        Sazlıdere Barajı: %18,34

        Istrancalar Barajı: %24,38

        Kazandere Barajı: %2,29

