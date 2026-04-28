İSKİ 28 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına yönelik ilgi yeniden artarken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 28 Nisan Salı gününe ait güncel veriler belli oldu. Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranlarının yükselişe geçtiği görülürken, gözler barajların güncel su seviyesine çevrildi. Peki, 28 Nisan 2026 itibarıyla İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte tüm veriler...
İstanbul'da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca kişi için kritik önem taşımayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün açıklanan güncel veriler, özellikle son dönemde etkili olan yağışların su seviyelerine olumlu katkı sağladığını ortaya koyuyor. Kentin su kaynakları olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının yeniden yükseliş trendine girdiği dikkat çekiyor. Peki, 28 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne durumda, yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte ayrıntılar...
İSKİ 28 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 28 Nisan 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,07 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 94,17
Darlık Barajı: yüzde 87,97
Elmalı Barajı: yüzde 91,87
Terkos Barajı: yüzde 58,03
Alibey Barajı: yüzde 66,91
Büyükçekmece Barajı: yüzde 58,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,87
Istrancalar Barajı: yüzde 35,77
Kazandere Barajı: yüzde 60,86
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84